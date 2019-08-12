شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يتراجع عن تبني تصفية " ابراهيم الحوثي" ويورد رواية جديدة عن الحادثة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، عن رواية تبنيه اغتيال، إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم "الحوثيين" عبدالملك الحوثي.



وقال بيان صادر عن التحالف نشرته قناة الإخبارية السعودية، إن مقتل إبراهيم الحوثي جاء نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات .



وأوضح التحالف أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل الحوثيين في حي حدة في صنعاء، مضيفاً أن «القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل» .

وكان التحالف العربي قد أقرّ السبت، بقتل شقيق زعيم الميليشيات، وفي مداخلة هاتفية مع قناة «العربية» السعودية، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن «إعلان أي تفاصيل عن مقتل الهالك إبراهيم (الحوثي) قد لا يكون مناسباً الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقاً»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.



ويوم الجمعة الفائت قال مصدر يمني واسع الاطلاع للوكالة، إن شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في بيان إن إبراهيم بدر الدين الحوثي «اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته»، في إشارة إلى التحالف العربي.



وذكر البيان أن الداخلية «لن تتوانى ولن تألوا جهداً في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع» .

