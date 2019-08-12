شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسؤول رفيع يرمي استقالته للرئيس هادي بعد انقلاب عدن .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، أن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، قدم استقالته للرئيس هادي، وذلك عقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة.

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ووفقا لصحيفة “عدن الغد” فإن قيادة البنك المركزي اليمني ابلغت الرئاسة انها لن تستطيع العمل وادارة البنك من عدن في ظل الظروف الحالية وعقب الانقلاب على الحكومة.

وأوضحت المصادر أن معياد طلب اعفائه من مهامه كمحافظ للبنك، مشيرا ان الظروف التي استجدت باتت لاتمكن ادارة البنك على ممارسة مهامها.

وأشار محافظ البنك المركزي الى انه قبل بالمنصب في ظل ظروف توافق كبيرة وحضور للدولة ومؤسساتها وهو ما تم اسقاطه في عدن مؤخرا.