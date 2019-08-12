شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير " بن سلمان " : " السعودية لن تسمح باشعال فتنة تمثل اعلان حرب على الشعب اليمني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير " خالد بن سلمان " أن السعودية لن تسمح باشعال فتنة جديدة في عدن تمثل اعلان حرب على الشعب اليمني .

واشار الى أنه تم توجيه دعوة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاجتماع عاجل في السعودية لاحتواء الأزمة والتوصل لتسوية سلمية .

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وجدد الأمير " خالد بن سلمان " نائب وزير الدفاع السعوديدعم السعودية لأمن اليمن واستقراره ووحدة ارضيه مؤكدا موقف المملكة الثابت في هذا الصدد .

واعتبر الأمير بن سلمان الذي اصبح المسئول الأول عن الملف اليمني أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن من الميلشيات والتنظيمات الإرهابية .