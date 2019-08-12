شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير " بن سلمان " : " السعودية لن تسمح باشعال فتنة تمثل اعلان حرب على الشعب اليمني" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير " خالد بن سلمان " أن السعودية لن تسمح باشعال فتنة جديدة في عدن تمثل اعلان حرب على الشعب اليمني .
واشار الى أنه تم توجيه دعوة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاجتماع عاجل في السعودية لاحتواء الأزمة والتوصل لتسوية سلمية .
وجدد الأمير " خالد بن سلمان " نائب وزير الدفاع السعوديدعم السعودية لأمن اليمن واستقراره ووحدة ارضيه مؤكدا موقف المملكة الثابت في هذا الصدد .
واعتبر الأمير بن سلمان الذي اصبح المسئول الأول عن الملف اليمني أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن من الميلشيات والتنظيمات الإرهابية .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير " بن سلمان " : " السعودية لن تسمح باشعال فتنة تمثل اعلان حرب على الشعب اليمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.