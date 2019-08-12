«الترفيه» تعايد زوَّار موسم السودة بـ4 حفلات فنية أبرزها لكاظم الساهر وأحلام

تُعايِد الهيئة العامة للترفيه زوَّار موسم السودة بعدد من الحفلات الفنية المتنوعة، التي تشهد حضورًا سعوديًّا وخليجيًا وعربيًّا، في خطوة تقدمها الهيئة ضمن مشاركاتها المتنوعة في جميع مواسم السعودية.
ويشهد «موسم السودة» ليالي فنية وطربية يحييها نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب، برعاية الهيئة العامة للترفيه على مسرح طلال مدَّاح بقرية المفتاحة.
وسيكون عشَّاق الفن الخليجي على موعد مع الفنانة أحلام في أولى حفلات «موسم السودة» في 16 أغسطس، ثم يطل القيصر كاظم الساهر في الحفلة الثانية في 22 أغسطس، تليها حفلة الفنانَيْن راشد الماجد وأصيل أبو بكر في 29 أغسطس. ويختم حفلات الموسم كل من الفنانة الكويتية نوال، وأخطبوط العود عبادي الجوهر في 30 أغسطس.
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