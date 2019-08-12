كشف مدير السلامة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المهندس عبدالله العتيبي؛ عن تطبيق معايير وقواعد عالمية في السلامة العامة والمهنية لأمن وسلامة القطارات وركابها والعاملين فيها من المخاطر والإصابات؛ وذلك خلال موسم حج هذا العام.
وأشار العتيبي إلى أن السلامة العامة والمهنية تأتي في مقدمة الأولويات لدى الشركة، وتوليها اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من قيمها التي تسعى إلى تحقيقها دائمًا، مبينًا أنه تم تدريب العاملين في قسم السلامة بمشروع قطار المشاعر بمستويات تدريبية عالية، بدأت من المرحلة الأساسية إلى المتقدمة، بهدف تنمية مهاراتهم وأدواتهم المهنية عند مواجهة حالات الطوارئ.
وقال العتيبي: «إن (سار) تولي ثقافة السلامة أولوية قصوى في إدارة وتشغيل وصيانة قطاراتها، من خلال اتباع قوانين عالمية أثبتت فاعليتها في الحفاظ على بيئة العمل».
كانت هذه تفاصيل خبر العتيبي: «سار» تطبق معايير عالمية للسلامة العامة بقطار المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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