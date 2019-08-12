«الدفاع المدني» تدعو إلى الحيطة والحذر عقب هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي. وبيَّنت المديرية أن التحذيرات التي جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة؛ سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

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