رقابة مكثفة من «الغذاء والدواء» لضمان سلامة أغذية وأدوية حجاج بيت الله

أسفرت الجهود الرقابية والتفتيشية للهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال موسم حج عام 1440هـ؛ عن زيارة أكثر من 3200 منشأة غذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أغلقت خلالها 26 منشأة، وضبطت 3100 مخالفة، بالإضافة إلى فحص أكثر من 27 ألف سيارة لنقل الأغذية عبر مداخل مكة المكرمة؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت الهيئة أنها زارت 2216 منشأة غذائية في منطقة مكة المكرمة خلال موسم الحج، ورصدت 3903 مخالفات في هذه المنشآت، وتم إغلاق 23 منشأة منها، وإتلاف 42 آلاف و495 كيلوجرامًا من المواد الغذائية و16 ألفًا و954 لترًا من المواد الغذائية السائلة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وفي المدينة المنورة، قامت الهيئة بزيارة 1019 منشأة غذائية ورصدت خلالها 1094 مخالفة داخل هذه المنشآت، وتم إغلاق ثلاث منشآت، وإتلاف 1980 كيلوجرامًا و72 لترًا من المواد الغذائية السائلة و289 آنية، بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.

وضمن جهود الهيئة في الإشراف على وسائل نقل المواد الغذائية لحجاج بيت الله الحرام؛ أوضحت أنها فحصت 27 ألفًا و789 سيارة لنقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، وأتلفت 13 ألفًا و988 كجم و458 لترًا مواد غذائية منقولة، في حين بلغت عدد السيارات المخالفة لنقل الغذاء 2085سيارة، فيما سجلت السيارات المطابقة 25 ألفًا و704 سيارات مطابقة لاشتراطات نقل المواد الغذائية.

وكانت «الغذاء والدواء» شاركت بالعديد من الأعمال الرقابية والتفتيشية والتوعوية خلال موسم حج 1440هـ؛ لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وجودة وفاعلية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.