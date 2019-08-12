«الصحة» تدعو الحجاج إلى توخي الحذر في الحالة المطرية وتؤكد جاهزيتها لأي طارئ

دعت وزارة الصحة جميع حجاج بيت الله الحرام إلى توخي الحذر خلال المشي، وعدم الخروج من المخيمات حتى زوال الحالة المطرية. وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال أي حالات إسعافية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكدةً أنها تقدم الإرشادات للحجاج، في حين أن مركز 937 يواصل استقبال الاستفسارات.

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