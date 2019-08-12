ضيوف خادم الحرمين من اليمن ينهون رمي الجمرات لأول أيام التشريق

أنهى حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من أبناء اليمن الشقيق المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل اليوم، رمي جمرات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق)، بمشعر منى، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأشاد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، بمنظومة الخدمات المتكاملة والتسهيلات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة والزيارة، ممثلةً في الأمانة العامة للبرنامج، التي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، والتفرغ للذكر والدعاء والعبادة.