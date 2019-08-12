ضيوف التحالف: الكرم السعودي غير مستغرب

وقال أحد الضيوف، اللواء ركن أحمدان محمد خير، من فرقة الحزم السودانية " إن هذا الكرم غير مستغرب من إخواننا في وزارة الدفاع بالمملكة وهم تحت إمرة حكومة رشيدة قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، في منحهم الفرصة للمقاتلين في الحد الجنوبي لأداء فريضة الحج لهذا العام".
من جهته أكد قائد موقع ( أ ) لحجاج وزارة الدفاع العقيد الركن فيصل بن سعد المطيري أن الوزراة حريصة على تقديم الخدمات النوعية لضيوفها من خلال التجهيزات للمواقع بجميع الخدمات وتأمين التنقلات بين المشاعر.
وتحدث العقيد عن تأمين الوزارة لضيوفها الخدمات الطبية من خلال مركز إسعاف وإحضار الأدوية الطبية اليومية التي يستلزم حفظها بشكل خاص، كما تقدم الارشاد الشرعي من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة وتقديم وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن .
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