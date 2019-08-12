حج / وزارة الصحة تنجح في مبادرة عالمية بتطبيق بطاقة الفرز بالحج



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

نجحت وزارة الصحة في مبادرة عالمية بتطوير بطاقة الفرز التي استحدثتها في موسم الحج لهذا العام, يمكن الاستفادة منها عالميًا, وذلك استمرارًا منها في تقديم الخدمات النوعية التي تقدمها لضيوف الرحمن.

وبطاقة الفرز

وتأتي فكرة البطاقة الجديدة باحتوائها على باركود يحوي معلومات الحاج, بشكل تلقائي ودخوله إحصائيات الوزارة مباشرة منذ وصوله لأحد قطاعات الصحة, في مبادرة ناجحة في التطبيق ولها قيمة عند تطبيقها في معالجة الحالات.

ويقوم الفرز بتوزيع المراجعين حسب حالاتهم والأعراض التي يعانون منها, اللون الأزرق يتم إحالته للعزل, واللون الأحمر حالة غير مستقرة (تستدعي تدخلًا سريعًا), واللون الأصفر للملاحظة, واللون الأخضر للعيادات.

// انتهى //

19:43ت م

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منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسنجحت وزارة الصحة في مبادرة عالمية بتطوير بطاقة الفرز التي استحدثتها في موسم الحج لهذا العام, يمكن الاستفادة منها عالميًا, وذلك استمرارًا منها في تقديم الخدمات النوعية التي تقدمها لضيوف الرحمن.وبطاقة الفرز السعودية تعد متطورة ومتقدمة حيث جرى إعدادها وتطويرها لمجموعة ممارسات تم الرجوع إليها في بريطانيا وأستراليا وأمريكا ومن ثم تطويرها والخروج بنموذج يواكب الاحتياجات الموجودة في الحج وفي الأزمات وفي الحشود المماثلة له والخروج بنموذج مميز يعدّ متطورًا عن بقية النماذج وهو نموذج سعودي مخصص للاستخدام يمكن الاستفادة منه في غير الحج والاستفادة منه عالميًا.وتأتي فكرة البطاقة الجديدة باحتوائها على باركود يحوي معلومات الحاج, بشكل تلقائي ودخوله إحصائيات الوزارة مباشرة منذ وصوله لأحد قطاعات الصحة, في مبادرة ناجحة في التطبيق ولها قيمة عند تطبيقها في معالجة الحالات.ويقوم الفرز بتوزيع المراجعين حسب حالاتهم والأعراض التي يعانون منها, اللون الأزرق يتم إحالته للعزل, واللون الأحمر حالة غير مستقرة (تستدعي تدخلًا سريعًا), واللون الأصفر للملاحظة, واللون الأخضر للعيادات.// انتهى //19:43ت م0224

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.