حج / حجاج برنامج (ثقة) من نزلاء المديرية العامة للسجون يرمون الجمرات



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

بـدأت " حملة إيجابيون " لمستفيدي برنامج (ثقة) من نزلاء السجون وذويهم, منذ فجر يوم عيد الأضحى المبارك أداء مناسك رمي الجمرات من مشعر منى برمي الجمرة الكبرى بعد أن أمضوا يومهم في رحاب عرفة.

وشهد أدائهم رمي الجمرات حركة انسيابية، مع تأمين كل الخدمات الأمنية والصحية لضمان قيامهم بهذه الشعيرة العظيمة بكل يسر واطمئنان.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة خصصت للمستفيدين من برنامج ثقة، أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة في المديرية العامة للسجون التي تهدف إلى إعادة الثقة لنزلاء السجون ودمجهم بالمجتمع.

واستفاد من هذه التجربة ( 50 ) نزيلاً, بالإضافة إلى ( 32 ) من ذويهم، من مختلف سجون مناطق المملكة، وتم تجهيز برنامج متكامل للنزلاء، يتضمن برامج دينية وثقافية متنوعة طيلة فترة الحج.

وتأتي حملة الحج هذه تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المديرية العامة للسجون وحملة الراجحي, وإدراكاً لأهمية هذا الركن العظيم من الإسلام من أثر بالغ ـ بإذن الله ـ في نفوس النزلاء وتقويم سلوكهم.

19:39ت م

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