السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف مهاجرين سريين في السواحل الشمالية للبلاد



تونس 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أوقف حرس السواحل التونسي سبعة أشخاص انطلقوا من سواحل مدينة بنزرت اقصى الشمال التونسي في رحلة سرية باتجاه اوروبا على متن قارب صيد.

وقد امر وكيل الجمهورية التونسي بالاحتفاظ بهم على ذمة القضاء لاسيما أن اثنين من بينهم متابعون في قضايا عدلية وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم.

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19:36ت م

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