حج / "الصحة" تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية بعملية قلب مفتوح ناجحة



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أنهت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي، من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

يقول الحاج شريف إبراهيم البالغ من العمر 68 عامًا إنه كان يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القران الكريم في الصومال، وفي الثلاث سنوات الاخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية، مضيفًا قررت أداء الحج هذا العام وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالجناح ولله الحمد.

الحاج الصومالي أشاد بالخدمات التي تقدمها "الصحة"، مقدمًا شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.

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19:26ت م

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