33 مليون رسالة هاتفية لتوعية الحجاج بأحكام المناسك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية للحجاج بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية منذ انطلاق موسم الحج 33.244.000 رسالة هاتفية نصية.





وتهدف الرسائل إلى توعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لا سيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج.

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وسيصل عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة منذ بداية موسم الحج لهذا العام وحتى نهايته إلى 50 مليون رسالة نصية توعوية، ضمن فعاليات الحملة التوعوية والإرشادية التي أطلقها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً تحت شعار "الحج دعوة ومنهج قويم".





ونظمت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة السعودية أكثر من 4 آلاف محاضرة توعوية خلال الأيام الماضية، إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذ العام.