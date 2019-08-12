الملك سلمان يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات.

وكان في وداعه لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد وصل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق الإثنين.