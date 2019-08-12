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2019-08-12 الجيش اليمني يقتل ويصيب عناصر حوثية في البيضاء متابعات الخليج 365 - واس سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الارهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.

وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.









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