شكرا لقرائتكم فيديو بتقنية تايم لابس يوضح انسيابية حركة الحجاج في الطواف والسعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو بتقنية تايم لابس يوضح انسيابية حركة الحجاج في الطواف والسعي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عامًا بعد عام تتفوّق المملكة على نفسها في إدارة الحشود، من خلال الحفاظ على انسيابية وسهولة حركة الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة.
ورغم قيام أكثر من مليوني شخص بأداء فريضة الحج إلا أنه لم يحدث أي تكدس أو تدافع أو زحام في أي من المشاعر المقدسة ما يعني نجاح خطط تفويج وتصعيد وتنزيل الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو بتقنية تايم لابس يوضح انسيابية حركة الحجاج في الطواف والسعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.