فيديو بتقنية تايم لابس يوضح انسيابية حركة الحجاج في الطواف والسعي

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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عامًا بعد عام تتفوّق المملكة على نفسها في إدارة الحشود، من خلال الحفاظ على انسيابية وسهولة حركة الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة.

ورغم قيام أكثر من مليوني شخص بأداء فريضة الحج إلا أنه لم يحدث أي تكدس أو تدافع أو زحام في أي من المشاعر المقدسة ما يعني نجاح خطط تفويج وتصعيد وتنزيل الحجاج.