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2019-08-12 تعرف على كمية أمطار مكة والمشاعر اليوم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت :

الحرم المكي 26 ملم.

عرفات 31 ملم.

منى 12 ملم.

وأوضحت الهيئة أن أعلى سرعة للرياح على مشعر عرفات بلغت 75 كيلومتراً.









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