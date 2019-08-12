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2019-08-12 الجوازات تصدر 70 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج متابعات الخليج 365 - واس أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة ( 70 ) قراراً إدارياً بحق مواطنين و وافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك لقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير, والسجن, والغرامات المالية, والمطالبة قضائياً, بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.









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