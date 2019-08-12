الان تتابع بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق “الهدا – الطائف” في الاتجاهين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 7:16 م, 12 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إغلاق طريق “الهدا” بمحافظة الطائف مؤقتا في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور. وأوضح حساب “911” بموقع “تويتر”، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.

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