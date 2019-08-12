الان تتابع مستشفيات منى تستقبل 99756 حاجًا من الثامن وحتى الـ11 من ذي الحجة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365
أوضحت وزارة الصحة، أن المستشفيات الموسمية الأربعة في مشعر منى، الطواري، منى الجسر، منى الشارع الجديد، ومنى الوادي، استقبلت منذ اليوم الثامن من ذي الحجة وحتى اليوم الإثنين الحادي عشر منه، 99756 حاجًا عن طريق العيادات الخارجية.
وقدمت تلك المستشفيات الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن حسب الحالات، ومنها حالات الإجهاد العام، وأمراض مزمنة (مثل الضغط، والسكر، والقلب)، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.
يذكر أن الصحة وفرت في جميع مستشفيات مشعر منى الأربعة عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، للتعامل مع جميع الحالات بما فيها حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل.
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