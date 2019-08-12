“الصحة” تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية بعملية قلب مفتوح ناجحة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أنهت وزارة الصحة، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، معاناة حاج صومالي، من أزمات قلبية تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

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يقول الحاج شريف إبراهيم، البالغ من العمر 68 عامًا، إنه يعمل معلمًا في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في الصومال، وفي الثلاث سنوات الأخيرة بدأ يعاني من الأزمات القلبية.

وأضاف: “قررت أداء الحج هذا العام وبعد وصولي تسبب الإجهاد والإرهاق في تجدد معاناتي مع مرض القلب فتم نقلي لأحد المستشفيات ومنه إلى مدينة الملك عبدالله الطبية حيث أجريت لي عملية قلب مفتوح تكللت بالجناح”.

وأشاد الحاج بالخدمات التي تقدمها “الصحة”، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة السعودية على ما تبذله من جهود وما توفره من خدمات لضيوف الرحمن.