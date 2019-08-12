شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين.. احترازياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أغلقت الجهات المعنية طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت، كتدبير احترازي بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور. ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.



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