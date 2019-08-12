شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

غادر -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الاثنين) منى متوجهاً إلى جدة بعد أن أشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

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وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جدة في وقت لاحق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.