شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مشعر منى.. والدفاع المدني ينبّه الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

شهد مشعر منى أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة، في أول أيام التشريق، أسهمت في خفض درجات الحرارة بالمشعر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت بأن منطقة مكة المكرمة والمشاعر معرضة لحالة ماطرة متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى التاسعة مساء.

Advertisements

بدوره، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة.

ودعا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

فيما أكدت قوات الدفاع المدني أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر، مبينة أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أن الوضع مطمئن ولله الحمد، متمنية السلامة للجميع.