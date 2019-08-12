نسائية المسجد الحرام تطلق مبادرة «غذاؤك في رحلة الحج»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت الإدارة النسائية بالمسجد الحرام مبادرة «غذاؤك في رحلة الحج»، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع، تعزيزا لرسالة الرئاسة في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لحجاج بيت الله الحرام.

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وأوضحت مديرة الإدارة منيرة الجميعي أن هذه المبادرة تقدم وجبات غذائية متكاملة ومتنوعة توزع يوميا على قاصدات بيت الله الحرام، وذلك لاتباع مسيرة نهج ديننا الحنيف لبث روح المحبة والإخاء، وتقديم أفضل صور حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لحاجات البيت الحرام.

وأكدت أهمية التغذية السليمة للقاصدات أثناء أداء الفريضة، فالتغذية السليمة أساس الطاقة للجسم، إذ تمده بالنشاط والحيوية وتقيه الأمراض التي قد تعوقه في أداء مناسك الحج، ويجب أن يكون غذاء الحاج متنوعا وصحيا ومتكاملا ويوفر الاحتياجات اللازمة للجسم، فالغذاء السليم أساس لسلامتهن.

ومن خلال هذه المبادرة عبرت قاصدات بيت الله عن شكرهن وفائق امتنانهن لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تقدمه من خدمات عظيمة ومزايا فريدة لضيوف الرحمن.