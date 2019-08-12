زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة بالمحيط الهادئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر أمس جزيرة بالاو الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على بعد 139 كلم جنوب غرب أنجاور في بالاو، وعلى عمق 2ر25 كلم.

ولم ترد أي تقارير حول سقوط ضحايا أو خسائر مادية.