«تي شيرت» يفسخ عقد ممثلة صينية مع دار أزياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الحديث باستفاضة عن الممثلة الصينية يانج مي بعد أن فسخت عقدها مع دار أزياء فيرزاتشي الإيطالية بسبب تي شيرت تقول إنه ينتهك وحدة أراضي الصين.

وأعربت يانج التي كانت تعمل سفيرة لفيرزاتشي عن سخطها على موقع ويبو للمدونات، بسبب تي شيرت يصف هونج كونج وماكاو بالدول، بدلا من وصفها بأنها أراض تابعة للصين.

وجاء في بيان عن ستديو جياشينج ميديا الذي تعمل لديه يانج «وحدة أراضي الصين وسيادتها أمران مقدسان ولا يمكن انتهاكهما».

وتقدمت فيرزاتشي أمس الأول بالاعتذار عما وصفته «بالتصميم الخاطئ» للتي شيرت. وقالت الشركة إنها أزالت وتخلصت منه في جميع منافذ البيع بحلول 24 يوليو الماضي.