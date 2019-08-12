هولندا تدرس حظر «غاز الضحك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام

تدرس السلطات في هولندا فرض حظر على مبيعات أكسيد النيتروز، المعروف أيضا بـ «غاز الضحك»، وسط تزايد الأشخاص الذين يستهلكونه في هولندا. ودعت مدن عدة، بينها أمستردام وأوترخت إلى حظر بيع خراطيش أكسيد النيتروز، بسبب مخاطرها على الصحة والمشاكل المتزايدة في مناطق الترفيه الشعبية. ويمكن استنشاق غاز الضحك من ماكينات رسم الكريمة أو البالونات. وقالت سلطات لاهاي إن وزارة الصحة كانت أيضا تدرس المسألة.

وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني لمعلومات التسمم في أوتريخت عن ارتفاع عدد حالات التسمم بأكسيد النيتروز في هولندا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد الحالات من 13 حالة في 2015 إلى 67 حالة في النصف الأول من 2019.