30 مليون مكالمة بمكة في أول أيام العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

بلغت المكالمات المحلية والدولية في أول أيام عيد الأضحى نحو 30 مليون مكالمة، وذلك بحسب بيان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة.

وبلغ حجم استهلاك البيانات 1820 تيرا بايت بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 746 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة p1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (299،12 ميجابايت/ مشترك) متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميجابايت/ مشترك) بنسبة 66%، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيس بوك، واتس اب، انستقرام).