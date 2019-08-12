13 ألف جولة رقابية على منافذ البيع خلال 10 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار 13,270 جولة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 10 ذي الحجة 1440هـ ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.

وشملت الجولات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجرى الوقوف على: 10,564 محلا تجاريا، و366 محلا لبيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و271 محلا لبيع وتغيير إطارات المركبات، و230 محطة لبيع الوقود والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى 1,599 مخبزا ومنفذ بيع تجاريا في المشاعر المقدسة، و134 شاحنة للمواد الغذائية، و106 سيارات إمداد تمويني في المشاعر المقدسة.