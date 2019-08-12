توفير خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين، ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها للحجاج المنومين.

وبينت أنه بعدما ترمى الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم للتوكل عن الحجاج المنومين وغير القادرين على الرمي، يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم.

يذكر أن الوزارة خصصت 16 موظفا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، وبلغ عدد المرضى الذين جرى الرمي عنهم 208 حجاج، حيث يمر أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يحصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.