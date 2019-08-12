رجال الأمن بمشعر منى.. عين تحرس ويد تبذل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

سخروا أنفسهم لخدمة ضوف الرحمن، يستمدون عطاءهم من عظم المسؤولية، وثقة قيادة غرست فيهم شرف خدمة الحاج، وجعلته وساما يعلو على جبين كل مواطن.

على صعيد منى مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادر بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم. وفي هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عين تحرس، ويد تبذل بفيض مشاعر وكريم خلق.