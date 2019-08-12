الأرصاد تراقب طقس مكة والمدينة بـ 13 رادارا وقمرين صناعيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من 13 رادارا وقمرين صناعيين لمراقبة ورصد أجواء الطرق السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعدادا لبدء مغادرة الحجاج المتعجلين المشاعر المقدسة اليوم ثاني أيام التشريق.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة حسين القحطاني أن الهيئة تراقب حالات الطقس باستخدام المحطات الثابتة والمتحركة، وتراقب جودة الهواء من خلال 9 محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و6 محطات في المدينة المنورة، وترصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للتحليل والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة، وكذلك إعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات وإيصالها للجهات المستفيدة.

وأضاف أن مقاييس جودة الهواء المرصودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة في المستويات الآمنة، ولم ترصد أي زيادة في نسبة تركيز الملوثات، ولم يسجل أي تجاوز للحدود الآمنة لتركيز العناصر الملوثة، والتي يجري قياسها وفق معايير مقاييس جودة الهواء الخليجية.