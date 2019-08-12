، أمانة مكة: لم يصلنا بلاغ رسمي حول فيديو نقل اللحوم المجهولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت لرفع بلاغ عبر قنوات رسمية لفرض العقوبات على المخالفين

أفادت أمانة العاصمة المقدسة بأنها لم تستقبل أي بلاغ رسمي بخصوص مقطع الفيديو المتعلق بنقل لحوم مجهولة المصدر.

وشدّدت على أنه من الضروري رفع البلاغات عبر القنوات الرسمية؛ تمهيدًا لفرض العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك ردًّا على ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "مواطن يوثق بالفيديو نقل لحوم مجهولة المصدر في "بطحاء قريش بمكة".

وعلقت أمانة العاصمة المقدسة على مقطع الفيديو المتداول مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر به شخصان يقومان بنقل لحوم مجهولة المصدر من إحدى الثلاجات إلى سيارة؛ في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت أن الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية لا تألو جهداً في رصد المخالفات الصحية والممارسات السلبية، مشددة على ضرورة تسجيل البلاغات عبر الاتصال على الرقم ٩٤٠، أو رفع مقطع الفيديو عن طريق رقم "الواتس آب" المخصص للبلاغات؛ لرصد المخالفة فوراً وتوجيه المختصين باتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتحديد ملكية المركبات الموضحة بمقطع الفيديو، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.