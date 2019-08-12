منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسنوّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية وسائلها التوعوية والإعلامية في موسم الحج لهذا العام 1440هـ، لضمان وصولها لأكبر شريحة من ضيوف الرحمن.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالوزارة نايف العتيبي أن الوزارة أعدّت خطة إعلامية وتوعوية متكاملة لنشر وتعزيز الوعي البلدي لدى ضيوف الرحمن منذ دخولهم أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إياها إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله، بعد أدائهم فريضة الحج.وأضاف : أن الوزارة هذه الخطوة الاستباقية تسعى من خلالها الوزارة إلى ضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، والحد من المخالفات، حيث شملت فعاليات توعوية وتثقيفية احتوت على منظومة من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية الوعي البلدي والصحي لدى الحجيج فيما يتعلق بالنظافة والصحة العامة وصحة البيئة.وأشار إلى إقامة ركن لنشر التوعية البلدية بصالات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجرى خلاله توزيع 100 ألف مطوية وكتيب متعدد اللغات على ضيوف الرحمن، حثتهم الوزارة من خلال تلك المنشورات على التعاون معها باتباع الإرشادات التي تعينهم على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم قبل وأثناء وبعد موسم الحج، بالإضافة إلى التوعية بالسلوكيات الخاطئة الواجب تجنّبها أثناء إقامتهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة.// يتبع //18:53ت م0207

حج / "البلدية والقروية" : وسائل متنوعة ومتكاملة لتعزيز الوعي البلدي لدى الحجاج/ إضافة أولى واخيرة

وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الركن التوعوي استعرض التعريف بخدمات الوزارة وأهدافها وبرامجها المقدمة لضيوف الرحمن التي تسهم في إبراز جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات في مختلف المجالات، واستعداداتها التي شملت صيانة وتهيئة المرافق البلدية والأنفاق والطرق والجسور والإصحاح البيئي ومراقبة المواد الغذائية وغيرها من الخدمات.

ونوّه العتيبي أنه تم بث أفلام توعوية تتعلق بأمور الصحة العامة وصحة البيئة، عبر شاشات عرض متنقلة تجوب شوارع العاصمة المقدسة، وشاشات إلكترونية في مكة المكرمة وجدة والطائف، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا للحجيج، شملت مظلات للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وسجادات.

وأكد أن دور الوزارة التوعوي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل غطّت الوزارة أرجاء مكة المكرمة والعاصمة المقدسة بـ1000 لوحة إرشادية وتوعوية متنوعة في الطرق والميادين وعلى الجسور بعدة لغات، كما أعدّت أفلاماً قصيرة ومواد "فيديوجرافيك، وانفوجرافيك، موشن جرافيك"، حققت مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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