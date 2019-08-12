حج / المقدم الحمادي : الأمطار التي هطلت على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن الأمطار التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن سواءً بمشعر منى أو الحرم المكي - ولله الحمد - .

واوضح ‏أن الدفاع المدني يتابع تقارير الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بشكل دوري وهناك إجراءات وقائية استباقية على ضوء ‏هذه التقارير تتخذ في الميدان ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل مع بقية الجهات المعنية على أخذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

18:37ت م

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