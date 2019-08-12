

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أوضحت" الصحة" أن المستشفيات الموسمية الأربعة في مشعر منى، الطوارئ، منى الجسر، منى الشارع الجديد، ومنى الوادي، استقبلت منذ اليوم الثامن من ذي الحجة وحتى اليوم, 99756 حاجاً عن طريق العيادات الخارجية.

وقدمت تلك المستشفيات الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن حسب الحالات، ومنها، حالات الإجهاد العام، وأمراض مزمنة (مثل الضغط، والسكر، والقلب)، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.

يذكر أن الصحة وفرّت في جميع مستشفيات مشعر منى الأربعة عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، للتعامل مع جميع الحالات بما فيها حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل.

// انتهى //

18:17ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / مستشفيات منى تستقبل 99756 حاجاً من الثامن وحتى الـ11 من ذي الحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.