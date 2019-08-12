حج / كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت :

الحرم المكي 26 ملم.

عرفات 31 ملم.

منى 12 ملم.

وأوضحت الهيئة أن أعلى سرعة للرياح على مشعر عرفات بلغت 75 كيلومتراً.

// انتهى //

18:08ت م

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