حج / مستشار التربية والتعليم بمحافظة تعز يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على استضافته لحجاج يمنيين



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أعرب مستشار التربية والتعليم بمحافظة تعز مصطفى فرحان عبداللطيف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه المكرمة الغالية للمشاركين وذويهم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل .

وأكد أن استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجسد وفاءً حكومة المملكة العربية

// انتهى //

18:03ت م

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منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأعرب مستشار التربية والتعليم بمحافظة تعز مصطفى فرحان عبداللطيف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على هذه المكرمة الغالية للمشاركين وذويهم في عاصفة الحزم وإعادة الأمل .وأكد أن استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجسد وفاءً حكومة المملكة العربية السعودية لذوي من قدموا أرواحهم للدفاع عن الشعب اليمني وأراضيه من المليشيات الحوثية الإرهابية ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما تقدمه لشعب الجمهورية اليمنية ، ولضيوف الرحمن الذي قدم لهم كافة السبل والإمكانات ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان .// انتهى //18:03ت م0195

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