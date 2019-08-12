حج / حاج يمني يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين التي يقدمها لذوي الشهداء



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

ثمن الحاج نبيل أحمد سلطان من جمهورية اليمن الشقيقة ، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي يقدمها لحجاج اليمن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال استضافتهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج .

وأشاد الحاج اليمني بالجهود التي يقدمه لهم البرنامج منذ وصولهم للمملكة العربية

// انتهى //

17:56ت م

0194



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسثمن الحاج نبيل أحمد سلطان من جمهورية اليمن الشقيقة ، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي يقدمها لحجاج اليمن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال استضافتهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج .وأشاد الحاج اليمني بالجهود التي يقدمه لهم البرنامج منذ وصولهم للمملكة العربية السعودية وحسن التنظيم والخدمات المقدمة لهم لينعموا بأداء النسك بكل يسر وسهولة ، منوهاً بالخدمات الكبيرة التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج ، التي ساعدت ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا من كل مكروه .// انتهى //17:56ت م0194

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