ضيوف خادم الحرمين اليمنيون ينهون رمي الجمرات لأول أيام التشريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من أبناء اليمن المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق بمشعر منى، تأسياً واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأشاد الحجاج بمنظومة الخدمات المتكاملة والتسهيلات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة السعودية، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، والتي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.