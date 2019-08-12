الان تتابع شاهد.. أمطار غزيرة على منى والمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري وتصوير: ناصر عوض الله السلمي

هطلت أمطار رعدية غزيرة على منى والمشاعر المقدسة، اليوم الإثنين، بلغت كميتها حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 31 مليمتر بعرفة، و26 مليمتر بالحرم، و12 مليمتر بمنى.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة الدفاع المدني، الحجاج لأخذ الحيطة والحذر مع هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

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