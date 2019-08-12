الشؤون الإسلامية توفر شاشات تفاعلية ذكية بلغات عالمية لخدمة الحجاج

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى ومسجد النمرة بمشعر عرفات والساحات المحيطة بهما- إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية تحمل عبارات توعوية إرشادية وكرم الضيافة والحفاوة نظير قدومهم إلى الديار المقدسة.

وتعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض خلال حج هذا العام 1440هـ وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة التي سخرت كل امكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، منها استضافة 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين, إلى جانب توزيع آلاف الكتيبات والمطويات وإقامة مجموعة من المحاضرات الوعظية وعدد من الخدمات المتنوعة.