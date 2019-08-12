شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستقبل المُشرف على معسكرات الخدمة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد) في مقر الإمارة بمنى، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدداً من القادة الكشفيين والكشافة والجوالة.

وقدم الدكتور الفهد خلال الاستقبال نبذة عن جهود المعسكرات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتطبيقات الإلكترونية المطورة التي أطلقتها هذا العام، وآلية تفويج الحجاج التي تقوم بها الجمعية مع مؤسسات الطوافة، كما هنأهما بعيد الأضحى المبارك.