شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 164 حظيرة عشوائية و27 مسلخاً مخالفاً يوم عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة البلديات الفرعية، بمشاركة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة والدوريات الأمنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، 164 حظيرة عشوائية، و27 مسلخاً عشوائياً بنطاق بلديات أم السلم، أبرق الرغامة، طيبة، ذهبان الفرعية، إلى جانب تحريك 134 سيارة لبائعي الأغنام في أحياء متفرقة قرب السوق المركزي.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود أمانة جدة للحد من مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء وصحة البيئة، إلى جانب مكافحة مظاهر التلوث البصري في الشوارع والأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن جولات الرقابة الميدانية لأمانة جدة وبلدياتها الفرعية بالتعاون مع محافظة جدة، أسفرت عن رصد ومداهمة 25 موقعاً مخالفاً لمطابخ وملاحم وأحواش شعبية، في مناطق أبرق الرغامة، قويزة، جنوب المحافظة، وفي وادي مريّخ شرقاً، مضيفاً أن هذه المواقع استغلت من قبل عمالة مخالفة تمارس أعمال الذبح العشوائي في بيئة مخالفة، وتفقر للاشتراطات الصحية، وتم على الفور مباشرة تلك المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.