السعودية | صور.. أمطار غزيرة تهطل على المشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم صور.. أمطار غزيرة تهطل على المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة شملت المشاعر المقدسة وابتهج بها حجاج بيت الله الحرام. وأوضح الناطق الرسمي للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح وصلت إلى 60 كلم/ساعة ووصلت درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية. وشدد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، وبين أن الأوضاع مطمئنة وتمنى السلامة للجميع.

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