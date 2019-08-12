، بالفيديو.. ما حدث في مطار "لندن لوتن"فضيحة لبريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - راكبة: إنه نوع من الجنون

كشف شريط فيديو عن فضيحة لبريطانيا، وقعت أحداثها يوم الجمعة الماضي 9 أغسطس، بمطار لندن لوتن، وتسببت بصدمة لآلاف الركاب.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: لم يكن تأخر رحلات الطيران لأوقات طويلة هي المشكلة الوحيدة بمطار لندن لوتن؛ فقد تعرض المسافرون داخل صالات وقاعات المطار لكميات كبيرة من مياه الأمطار والفيضانات، والتي تسربت عبر الأسقف الضعيفة وغير الملائمة لمياه الأمطار.

وأظهرت عدة فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه الأمطار والفيضانات وهي تهطل بغزارة عبر الأسقف المشقّقة، وتغرق مقاعد قاعات ومقاهي المطار، بينما يهرع الركاب يمينًا ويسارًا، محاولين اللجوء إلى أي مكان للاحتماء من الأمطار، بلا جدوى، بينما وقف آخرون يلتقطون المشهد الصادم بكاميراتهم وجوالاتهم، وقد تحوّلت أرضيات المطار إلى برك من الماء.

وقالت الصحيفة: جاءت هذه الواقعة في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أول عاصفة كبرى خلال أربعة أشهر، وسط تحذيرات من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 ميلًا في الساعة، مع تساقط غزير للأمطار والفيضانات.

وعلّقت مسافرة تدعى كلوديا هاريس على الفيديو قائلة: "كنت أشعر أن سقف المطار سينهار في أي لحظة"، وقالت المسافرة زارا ماك ديرموت: "يا إلهي .. ما يحدث في المطار نوع من الجنون".

وقالت إدارة مطار لندن لوتن في بيان لها: "إن هطول الأمطار غير المسبوق تسبب في أضرار مادية بعدد من المواقع في صالات المطار"، واعتذرت الإدارة عن الأعطال وتأخر الرحلات، وأضافت: "نحن نأسف للإزعاج، ونعمل بأسرع ما يمكن لاستعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، وسنوافي الركاب بكل جديد".