- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.
وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 05:45 PM
تفاوتت هطولاتها بين شبه غزيرة ومتوسطة والمدني يُطَمْئِنشاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم
وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.
وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.
، شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.